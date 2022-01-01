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كشف الحبوب المسببة لأمراض القلب..

الخميس 13 أكتوبر 2022 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف الحبوب المسببة لأمراض القلب..



وكالات / سما/

 أجرى علماء إيرانيون دراسة كشفت نتائجها أن بعض الحبوب يمكن ان تساهم في الإصابة بأمراض القلب.
وتشير Medical Xpress، إلى أن نتائج هذه الدراسة والاستنتاجات التي توصل إليها الباحثونن سوف تعرض في المؤتمر الثالث عشر لجمعية أمراض القلب في الإمارات.
وقد شارك في هذه الدراسة 2099 شخصا يعانون من نقص تروية القلب، وكان متوسط أعمار الرجال المشاركين فوق الـ 60 عاما والنساء فوق الـ 70 عاما. كما شارك في هذه الدراسة 1168 شخصا سليما كمجموعة ضابطة (مجموعة تحقق من صحة النتائج).
وطرح الباحثون على جميع المشتركين أسئلة عن نظامهم الغذائي وبصورة خاصة عن كمية الحبوب الكاملة والمعالَجة التي يتناولونها.
واتضح للباحثين بعد تحليل النتائج وتعديلها، أن الأشخاص الذين يستخدمون بصورة منتظمة الحبوب المعالَجة، لديهم الاستعداد للإصابة بمرض نقص تروية القلب. وأن إدراج الحبوب الكاملة في النظام الغذائي يتناسب إيجابيا مع انخفاض احتمال الإصابة بهذا المرض.

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