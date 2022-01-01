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ما هو المرض القاتل رقم واحد في العالم؟

الخميس 13 أكتوبر 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو المرض القاتل رقم واحد في العالم؟



وكالات / سما/

كشف الطبيب ألكسندر مياسنيكوف، أن سرطان الرئة يبقى أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.
و لفت مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن سرطان الرئة في المراحل المبكرة لا تظهر له أي أعراض، وفي مراحله المتقدمة أعراضه شبيهة بأعراض عدد من الأمراض، فما هي أسباب سرطان الرئة وكيف يمكن تشخيصه، وفق (روسيا اليوم).
و قال: “إن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارا هي السعال، بحة في الصوت، سعال مزمن، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تكرر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي- التهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، والتعب، وفقدان الشهية، والفقدان غير المبرر للوزن”.
ووفقا له، يجب على الإنسان التعرف على أسباب الإصابة بسرطان الرئة يشخص هذا المرض في معظم الحالات لدى المدخنين- التدخين الفعلي والسلبي وحتى إذا لم يدخن الإنسان مطلقا في حياته ولم يكن إلى جانب شخص يدخن، فهذا لا يعني أنه معصوم من الإصابة بسرطان الرئة.
و تابع” هناك عوامل أخرى تسبب الإصابة بسرطان الرئة هي: تلوث الهواء، استنشاق مادة الأسبستوس المستخدمة في البناء، غاز الرادون، الذي هو غاز طبيعي مشع يمكن أن يتراكم في السراديب والطوابق السفلى من المباني، مرض السل، فيروسات الأورام، إصابة أقارب بسرطان الرئة، وعوامل وراثية أخرى،و وفقا له، يمكن تشخيص سرطان الرئة في مراحله المبكرة باستخدام التصوير المقطعي الحاسوبي بجرعة منخفضة”.

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