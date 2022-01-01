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الرئيس يجتمع مع نظيره الروسي

الخميس 13 أكتوبر 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يجتمع مع نظيره الروسي



اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في قصر الاستقلال، على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في كازاخستان.

واطلع الرئيس، نظيره الروسي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وحصار المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس والقدس، واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال.

وبحث الرئيس، مع الرئيس بوتين، آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية، وسبل توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والقيادتين.

وأشاد بمواقف روسيا الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله.

وحضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وعن الجانب الروسي: وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري فيكتورفيتش اوشاكوف، ونائب رئيس إدارة رئيس روسيا، السكرتير الصحفي للرئيس، ديمتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسم ريشتينكوف، ورئيس قسم قطاع الشرق الأوسط وشمال افريقيا لوزارة الخارجية يفغيني كوزلوف.

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