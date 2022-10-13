من بينهم مشارك في اغتيال البطش.. غزة: الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال

غزة/ سما /

قضت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، صباح الخميس، الحكم بالإعدام بحق مُتخابرَين اثنين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جلستها في القضية رقم (7/2022) حكمت المحكمة العسكرية على كل من: المُدان: (حسام، أ) عسكري، مواليد عام 1975م، من سكان محافظة خانيونس وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بناريخ 28/7/2021، بالإعدام رميًا بالرصاص سنداً لنص مادة الاتهام.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المدان الأول متهم بالمشاركة في عملية اغتيال الشهيد فادي البطش الذي اغتيل من قبل وحدة للموساد في ماليزيا قبل سنوات.

كما حكم على المُدان: (يوسف، ب) مدني، مواليد عام 1977م، من سكان محافظة غزة، وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

وأدانت المحكمة المذكورَين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر وجاهيًا بحق المدان الأول، وغيابيًا بحق المدان الثاني، وبالإجماع وخاضعًا للاستئناف.