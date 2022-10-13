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محكمة الاحتلال تقرر تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة

الخميس 13 أكتوبر 2022 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تقرر تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة



رام الله / سما /

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة حتى انتهاء "الإجراءات القانونية في قضية تهريب الهاتف"، دون تحديد موعد جديد.

وأكدت الوزارة في تصريح لها اليوم، أن قرار المحكمة يعتبر تتنصل رسميًا من اتفاق الإفراج عنه.

وخليل عواودة ينتمي لأسرة قروية من بلدة "إذنا"، غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، لم يتمكن من استكمال دراسته الجامعية بسبب الاعتقال المتكرر وقضائه نحو 12 عاما متفرقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينها 6 سنوات في الاعتقال الإداري.

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