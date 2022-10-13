فعالية لمساعدة المزارعين على قطف ثمار الزيتون بقلقيلية

رام الله / سما /

نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، حملة تطوعية لمساعدة المزارعين بقطف ثمار الزيتون، وذلك في إحدى الأراضي القريبة من جدار الضم والتوسع.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة في كلمة له بالفعالية، إنه في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني من خلال اجراءاته العسكرية وحواجزه الطيارة، إلا أن المواطن وبالتحديد المزارع يتحدى كل الصعوبات التي تقف امامه، ويواصل عمله متنقلا بين المحافظات في سبيل الحفاظ على الأرض والحياة.

واضاف: "محاولة السيطرة على الأرض بمنع المزارعين من الوصول إليها أو دفع المستوطنين لسرقة ثمارها، هي ممارسات لن تثني المواطن عن التمسك بأرضه بل على العكس تماما تزيده صلابة وقوة لأنه صاحب حق ".

بدوره أكد رئيس جامعة القدس المفتوحة سمير النجدي على اهمية هذه الفعالية، التي يتم تنظيمها سنويا مع بدء من هذا الموسم، قائلا: "إن موسم الزيتون له مكانة خاصة لدى أفراد المجتمع الفلسطيني فهو دلالة على أهمية الأرض والثبات فيها بالرغم من محاولات الاحتلال في السيطرة عليها"، داعيا إلى دعم مثل هذه الفعاليات طيلة أيام الموسم لما لها من دور في رفع معنويات المزارعين وتعزيزا لصمودهم.

وخلال الفعالية نظم طلاب جامعة القدس المفتوحة معرضا للتراث، بمناسبة يوم التراث الفلسطيني، شمل زوايا تضم منتجات تراثية وحرف وصناعات واشغال يدوية وتقليدية.

وقدم مزارعو المنطقة شكرهم للقائمين على الفعالية، لما أبدوه من تعاون أثمر عن مساعدتهم في قطف ثمار زيتونهم