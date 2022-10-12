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تحرّش وغضب.. تمزيق ثياب فتاتين في منتزه يُشعل العراق

الخميس 13 أكتوبر 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحرّش وغضب.. تمزيق ثياب فتاتين في منتزه يُشعل العراق



وكالات

 انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، يوثق واقعة تحرّش حدثت في منتزه “قرية لاند” بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد على الضفة الغربية لشط العرب.

كما أظهر المقطع تدخّل قوات الأمن العراقية لفض اشتباك بين شبّان، اعتدوا على فتاتين في المنتزه، وبين رواد تواجدوا في المكان، وفزعوا لنصرة الفتاتين.
وبينت اللقطات تجمهراً للناس وصراخاً وتنديداً بفعلة الشبان الذين اتهموا بأنهم مزقوا ثياب فتاتين في المنتزه بعد مهاجمتهما.
إلى ذلك، انهمرت التعليقات الغاضبة والمنددة بالحادثة، وسط مطالبات بردع المتحرشين ومحاسبة الفاعلين فوراً.
يشار إلى أن العراق كان شهد خلال السنوات الماضية، حوادث تحرّش كثيرة في مختلف محافظات البلاد، وصل بعضها إلى حد الاغتيال.
في حين تزايدت نقمة الشارع على حالات التحرش التي تجري في المجتمع، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة لهذه الظواهر.
وكانت الأرقام غير الرسمية التي أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات قد ذكرت أن 77% من العراقيات يتعرضن للتحرش المباشر، فيما طالبت أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين العام الماضي.

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