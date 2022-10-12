50 معتقلا يواصلون الإضراب عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل 50 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

وكان أكثر من 900 معتقل في سجن "عوفر" قرروا إرجاع وجبات الطعام أمس الأربعاء، إسنادا للأسرى المضربين.

وانضم الأحد الماضي 20 معتقلا إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع عشر، إسنادا لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بدأت تظهر على المعتقلين الـ30 علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في معتقلي "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.