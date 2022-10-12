"الإحصاء": التضخم يقفز بحدة في أيلول جراء ارتفاع الخضراوات والدجاج

رام الله / سما /

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، في أيلول الماضي، مدفوعا خصوصا بارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج والبيض.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع في أيلول بنسبة 1.30%، على أساس شهري، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.69%، وأسعار البيض بنسبة 8.31%.

وارتفعت أيضا أسعار الكهرباء بنسبة 5.34%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.99%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.35%، وأسعار الديزل بنسبة 2.22%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.18%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.48%.

في المقابل، انخفضت أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.82%، وأسعار البنزين بنسبة 1.71%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.01%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 0.81%.

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 2.12% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 24.42%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11%، وأسعار البيض بنسبة 7.85%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 4.34%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.87%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.85%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.91%، رغم انخفاض أسعار الأسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.19%، وأسعار الخبز بمقدار 3.92%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.75%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.26%.

وفي الضفة، بدون القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.20% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.10%، وأسعار البيض بنسبة 9.56%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.73%، وأسعار الكهرباء بنسبة 6.66%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.27%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.52%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.34%، رغم انخفاض أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.69%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.36%.

وفي القدس الشرقية، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.5% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.72%، وأسعار الخبز بنسبة 11.15%، وأسعار الكهرباء بنسبة 10.33%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.49%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 3.82%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.03%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بنسبة 34.99%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 15.89%، وأسعار الغاز بنسبة 4%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.93%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 3.61%، واسعار الديزل بنسبة 3.10%، والبنزين بنسبة 2.83%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.79%.

وعلى مدى الأشهر التسعة منذ بداية العام، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.57%، بواقع 4.49% في القدس الشرقية، و3.55% في باقي الضفة الغربية، و3.06% في قطاع غزة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

فيما بلغت الزيادة في معدل التضخم على مدى 12 شهرا الماضية 4.04%، بواقع 4.50% في القدس الشرقية، وبنسبة 4.26% في باقي الضفة الغربية، و3.06% في قطاع غزة.