  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

الخميس 13 أكتوبر 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

 اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد العرش اليهودي".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات تقتحم المصلى القبلي.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تنشر نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهو كالتالي ..

إعلام إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة وما يحدث حرب حقيقية

"عرين الأسود": سنجر الاحتلال إلى مذبح انتخابي..وتؤكد: لانتبع لأي فصيل وليس لنا خلاف مع أحد

القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديوهات)

بوتين يلتقي الرئيس عباس في أستانا لبحث هذه القضايا..

“اسألوا قاسم سليماني”.. بولتون : هذا ما ستفعله أمريكا ببوتين اذا استخدم النووي ..

هاّرتس عن الاتفاق البحري: حزب الله انتصر وسيناريو يوم القيامة في إسرائيل كان هو البديل ..

الأخبار الرئيسية

d7lo9

برعاية الجزائر .. تعرف على مسودة اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

photo_2022-10-12_21-28-56

حماس: اعتداء الاحتلال على القدس سيشعل الأرض لهيباً تحت أقدامه

photo_2022-10-12_17-45-46

إعلام إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة وما يحدث حرب حقيقية

photo_2022-10-12_18-04-27 (2)

القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديوهات)

لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن "إسرائيل" ويبعد المواجهة مع حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية