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باريس سان جيرمان يهاجم مبابي!

الخميس 13 أكتوبر 2022 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يهاجم مبابي!



وكالات

هاجم باريس سان جيرمان الفرنسي نجمه، كيليان مبابي، بطريقة غير مباشرة وذلك في فضيحة مدوّية كشف عنها تقرير صحفي فرنسي.

وأجرت صحيفة "Mediapart" تحقيقا نقلته "ماركا"، بيّن تعاقد باريس سان جيرمان مع وكالة خارجية من أجل إطلاق العديد من الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن تلك الحسابات تهدف إلى تشويه سمعة وسائل الإعلام (ليكيب وميديا بارت) والشخصيات التي تعادي إدارة الفريق الفرنسي.

وأوضحت أن الوكالة التي تعاقد مع باريس، هاجمت أيضا بعض اللاعبين، وعلى رأسهم كيليان مبابي.

جاء ذلك بعد يوم واحد من خروج أنباء برغبة كيليان مبابي في الرحيل عن الفريق الفرنسي خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وذكرت "ماركا" أن ما فعله سان جيرمان، يشبه ما حدث من برشلونة مع الإدارة السابقة، وفتح تحقيق حول تعاقدهم مع شركة لمهاجمة بعض اللاعبين عبر حسابات مزيفة.

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