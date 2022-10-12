برشلونة ينجو من الخسارة أمام إنتر في الوقت القاتل

وكالات

فرضت نتيجة التعادل الإيجابي 3-3، نفسها في مباراة مثيرة جمعت برشلونة الإسباني وضيفه إنتر الإيطالي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وكان فريق برشلونة سباقا في التهديف خلال الشوط الأول، بهدف من توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلا أن النيراتزوري عاد بقوة في الشوط الثاني وسجل هدفين، عبر نيكولو باريلا 50، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 63.



وتمكن برشلونة من معادلة النتيجة عبر هدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 82، لكن الألماني روبن غوسينس وضع إنتر مجدداً في المقدمة 89.



وانقذ ليفاندوفسكي فريقه برشلونة من الخسارة في الوقت القاتل، عندما أحراز هدف التعادل 3-3، في الدقيقة 90+3.