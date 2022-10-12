  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة ينجو من الخسارة أمام إنتر في الوقت القاتل

الخميس 13 أكتوبر 2022 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة ينجو من الخسارة أمام إنتر في الوقت القاتل



وكالات

فرضت نتيجة التعادل الإيجابي 3-3، نفسها في مباراة مثيرة جمعت برشلونة الإسباني وضيفه إنتر الإيطالي اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وكان فريق برشلونة سباقا في التهديف خلال الشوط الأول، بهدف من توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلا أن النيراتزوري عاد بقوة في الشوط الثاني وسجل هدفين، عبر نيكولو باريلا 50، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 63.

وتمكن برشلونة من معادلة النتيجة عبر هدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 82، لكن الألماني روبن غوسينس وضع إنتر مجدداً في المقدمة 89.

وانقذ ليفاندوفسكي فريقه برشلونة من الخسارة في الوقت القاتل، عندما أحراز هدف التعادل 3-3، في الدقيقة 90+3.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تنشر نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهو كالتالي ..

إعلام إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة وما يحدث حرب حقيقية

"عرين الأسود": سنجر الاحتلال إلى مذبح انتخابي..وتؤكد: لانتبع لأي فصيل وليس لنا خلاف مع أحد

القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديوهات)

بوتين يلتقي الرئيس عباس في أستانا لبحث هذه القضايا..

“اسألوا قاسم سليماني”.. بولتون : هذا ما ستفعله أمريكا ببوتين اذا استخدم النووي ..

هاّرتس عن الاتفاق البحري: حزب الله انتصر وسيناريو يوم القيامة في إسرائيل كان هو البديل ..

الأخبار الرئيسية

d7lo9

برعاية الجزائر .. تعرف على مسودة اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

photo_2022-10-12_21-28-56

حماس: اعتداء الاحتلال على القدس سيشعل الأرض لهيباً تحت أقدامه

photo_2022-10-12_17-45-46

إعلام إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة وما يحدث حرب حقيقية

photo_2022-10-12_18-04-27 (2)

القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديوهات)

لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن "إسرائيل" ويبعد المواجهة مع حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية