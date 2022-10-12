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بوتين لابن زايد بالعربية: "شكرا".. ويهديه معطفه (شاهد)

الخميس 13 أكتوبر 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين لابن زايد بالعربية: "شكرا".. ويهديه معطفه (شاهد)



وكالات

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بنظيره الإماراتي، محمد بن زايد الذي يزور روسيا.


وأبرز نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده.كما أثار ابن زايد جدلا بعد تداول مقطع فيديو له عندما غادر مرتديا معطفا أسود بعد لقائه مع بوتين.



وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام إماراتية ومغردون ابن زايد ذاهبا إلى مقر لقائه ببوتين في مدينة سانت بطرسبورغ، غير مرتد معطفا.

وقبل خروج الرئيسين ليودع بوتين ضيفه، ظهر أحد أفراد الحرس الرئاسي وهو يحمل معطفا فاتح اللون وينتظر في الخارج بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة حسبما يبدو.


وخرج محمد بن زايد مع الرئيس الروسي مرتديا معطفا أسود، قالت وسائل إعلام إماراتية إنه "معطف بوتين الشخصي"

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