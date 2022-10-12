مقاومون يتصدون لاقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال لقبر يوسف

رام الله / سما /

أطلق مقاومون النار، الليلة الماضية، نحو عشرات المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بنابلس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن المستوطنين اقتحموا القبر بحراسة أمنية إسرائيلية مشددة.

وأشارت إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وكانت مجموعة عرين الاسود حذرت في بيان مقتضب من "ليلة يذكرها التاريخ".

وقالت " تعميم صادر عن أخوتكم في عرين الأسود الى كل مواطن يستطيع الذود عن بلده ودينه وعرضه في مخيم عسكر ومخيم بلاطة وعسكر البلد وبلاطه البلد وعموم مدينة نابلس التوجه فورا لقبر يوسف والاحتشاد حوله وفي مُحيطه كل ما كان الاحتشاد أكبر كلما تمكن أخوتكم المجاهدون من العدو أكثر وإشعال أكبر قدر ممكن من الإطارات للتغطية على القناصة ودون أي مساس بالقبر فإن كان هذا قبر لنبي الله يوسف فنحن أولى به منهم وإن كان لميت آخر فلسنا من نخرب القبور كما يفعلون".

وقال البيان "إخوانا المُجاهدين المقاومين في المنطقة الشرقية استعدوا ستبدأ المعركة قريبا".

وتابع "أما الاوغاد نقول لكم نحن بانتظاركم سنقيم لك حفل عشاء لم ولن تتذوقوه في حياتكم".