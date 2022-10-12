قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس طالت العديد من المواطنين.
وعرف من المعتقلين:
١. محمد إبراهيم عابد- كفر دان غرب جنين
٢. مصعب الصيفي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٣. فارس أبو شرخ- مخيم قلنديا شمال القدس
٤. عبد الله عبد الرحمن- مخيم قلنديا
٥. منير يعقوب- مخيم قلنديا
٦. محمود نعيم حمد- مخيم قلنديا
٧. مصطفى حسن مصطفى- القدس
٨. يزن أبو عصب- القدس
٩. وسيم داري- القدس
١٠. أحمد هيثم محمود- القدس
١١. لؤي أشرف محمود- القدس
١٢. منصور ناصر- القدس
١٣. محمد داود ناصر- القدس
١٤. محمد داود عبيد- القدس
١٥. محمود أبو عياش- بيت لحم
١٦. محمد علاء محمود- القدس
١٧. شادي عواد- القدس
١٨. محمد مأمون محيسن- القدس.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من عائلة التميمي من ضاحية السلام بلدة عناتا.