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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخميس 13 أكتوبر 2022 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس طالت العديد من المواطنين.

وعرف من المعتقلين:

١. محمد إبراهيم عابد- كفر دان غرب جنين

٢. مصعب الصيفي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٣. فارس أبو شرخ- مخيم قلنديا شمال القدس

٤. عبد الله عبد الرحمن- مخيم قلنديا

٥. منير يعقوب- مخيم قلنديا

٦. محمود نعيم حمد- مخيم قلنديا

٧. مصطفى حسن مصطفى- القدس

٨. يزن أبو عصب- القدس

٩. وسيم داري- القدس

١٠. أحمد هيثم محمود- القدس

١١. لؤي أشرف محمود- القدس

١٢. منصور ناصر- القدس

١٣. محمد داود ناصر- القدس

١٤. محمد داود عبيد- القدس

١٥. محمود أبو عياش- بيت لحم

١٦. محمد علاء محمود- القدس

١٧. شادي عواد- القدس

١٨. محمد مأمون محيسن- القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من عائلة التميمي من ضاحية السلام بلدة عناتا.

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