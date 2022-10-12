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غانتس : الاتفاق مع لبنان يخدم المصالح العميقة لـ"إسرائيل"

الخميس 13 أكتوبر 2022 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : الاتفاق مع لبنان يخدم المصالح العميقة لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يسهم في خفض النفوذ الإيراني في لبنان.


ونشر غانتس تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن الاتفاق مع لبنان يقلل النفوذ الإيراني في لبنان، ويخدم المصالح العميقة لإسرائيل.


وأشار غانتس خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، للحديث عن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، بعد موافقة الحكومة في تل أبيب على الاتفاق، إلى أن الاتفاق يؤمن حرية عمل بلاده في الساحل، ويعمل على تخفيف النفوذ الإيراني في لبنان.


وأفاد غانتس  بأن هذا الاتفاق مع لبنان يعكس توافقا اقتصاديا هاما ويلبي مطالب إسرائيل ولبنان معا، مشيرا إلى أن الاتفاق يساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة بأسرها.

ولم يكتف غانتس بذلك، بل أوضح أن "إسرائيل" لم تتنازل عن ملليمتر واحد من الأمن.

#بيني غانتس #اسرائيل

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