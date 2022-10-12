نتنياهو يهاجم لابيد: "ضعيف وهاوي"

القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد، عقب مؤتمر صحفي للأخير حول الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية ووصفه بـ "الضعيف والهاوي".

وسخر نتنياهو من تصريحات لابيد بأن الحديث يدور عن "اتفاق تاريخي"، قائلا "اتفاق استسلام مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس".



وأضاف: "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية، وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية أيضًا رضخنا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "هذه اتفاقية استسلام من قبل رئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوي"، معتبرا أن الأمر الأكثر خطورة هو "أن لابيد وغانتس قد خلقا سابقة خطيرة للغاية - الإرهاب يهدد وإسرائيل تتراجع. وهذا ضرر خطير للغاية لقوتنا الرادعة".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق مع لبنان ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن نفتالي بينيت، أن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا، كما أنه ليس اتفاقية استسلام أيضا.



وأوضح نفتالي بينيت أن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معه جاء في وقت استثنائي وظروف مختلفة، كما أنه لا يعني الاستسلام للبنان، أو الانتصار الدبلوماسي التاريخي في الوقت نفسه.