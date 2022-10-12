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سقوط طائرة مسيرة في الخليل واصابة شرطيان إسرائيليان في العيسوية

الخميس 13 أكتوبر 2022 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط طائرة مسيرة في الخليل واصابة شرطيان إسرائيليان في العيسوية



الخليل/القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية.


وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه سقطت طائرة مسيرة في مدينة الخليل نتيجة لعطل فني.
وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المسيرة سقطت نتيجة لعطل فني في قرية تسمى بـ"بيت أومير" بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، ولا يوجد أي تخوف من تسريب معلومات.

وشددت الإذاعة العبرية على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة المسيرة.


وفي سياق متصل، أصيب شرطيان إسرائيليان في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس.


وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تواصلت الاضطرابات التي بدأت في وقت سابق في القدس ، وانضمت أحياء أخرى إليها، بما في ذلك وادي الجوز ورأس العامود".

وأضافت: "تعمل قوات الشرطة وحرس الحدود في عدة مراكز، وترد بإجراءات لتفريق المتظاهرين في مواجهة إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة وإطلاق الألعاب النارية وحرق صناديق القمامة وإغلاق الطرق".


وفي وقت سابق من مساء اليوم، تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.


وتشهد مدينة القدس  ومحيطها، توترا متزايدا منذ مساء السبت، عندما فرضت قوات الاحتلال حصارا على مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، ونفذت اقتحامات متتالية للمخيم بحثا عن فلسطيني تدعي إنه نفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة آخر بجروح خطيرة.

#الخليل #القدس المحتلة

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