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هنية يعقب على مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني

الخميس 13 أكتوبر 2022 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعقب على مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني



الجزائر/سما/

عقب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، على مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني وإنهاء الإنقسام

وقال هنية:" مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس الحركة في  تصريح صحفي : نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية.

وأكد أن الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان فكانت النتيجة طيبة ترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية.

#هنية #الجزائر

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