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الخليل: إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب مسيرة انطلقت من وسط البلدة دعما وإسنادا لأهلنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة فتى (17 عاما) وشاب (24 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، نقلا إلى المستشفى الحكومي بالخليل، وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وفي مخيم العروب شمال الخليل تجددت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، عقب استشهاد الفتى أسامة عدوي، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والاختناق.

وأضافت تلك المصادر أن قوات الاحتلال استخدما طائرة مسيرة لإلقاء قنابل الغاز السام والقنابل الصوتية صوب منازل المواطنين في المخيم.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "جسر حلحول" المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ولم يبلغ عن إصابات.

#الخليل

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