أهالي مخيم شعفاط وعناتا يؤكدون مواصلة العصيان المدني

القدس المحتلة/سما/

أكد أهالي مخيم شعفاط وعناتا، تواصل العصيان المدني السلمي، وإضراب العمال ومدارس المنطقة، وفتح المحلات التجارية الأساسية فقط (المخابز، الصيدليات، المواد التموينية).

ودعا الأهالي، مساء اليوم الأربعاء، اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس لتعطيل المدارس غدا الخميس، ومحافظات الوطن لدعم مخيم شعفاط وبلدة عناتا ومؤازرتهم في حراكهم السلمي.

وناشد الأهالي، أبناء شعبنا في أراضي الـ48 للتحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل رفع الظلم عن أهلهم في مدينة القدس عامة، ومخيم شعفاط وعناتا خاصة.

وأكدوا استمرار الاعتصام السلمي رغم محاولات شرطة الاحتلال استفزاز المعتصمين وجرهم إلى دائرة العنف، لكسر الاعتصام وتشويه صورة المعتصمين.

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