لجنة الطوارئ العليا في نابلس تعلن تفعيل اللجان الشعبية ورفع وتيرة الاستعداد

نابلس/سما/

أكدت لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس، مساء اليوم الأربعاء، رفع وتيرة الاستعداد في المحافظة بمختلف الجوانب والقطاعات الخدماتية، وإحياء لجنة الطوارئ العليا وإبقائها في حال انعقاد دائم من أجل توفير كل مقومات الصمود وتقديم كل الخدمات لشعبنا في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، بحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات الرسمية والفعاليات الوطنية بالمحافظة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المحافظة وفرض حصار مشدد عليها، وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، والتهديدات الإسرائيلية ضد جماهير شعبنا.

وحمل المجتمعون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عدوان على المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدين ضرورة تصليب الجبهة الداخلية عبر التحلي بالوحدة الوطنية والعمل المشترك وتضامن جماهير شعبنا في المحافظة.

وحيت لجنة الطوارئ جماهير شعبنا الصامدين في محافظة نابلس "جبل النار"، وروح التضامن التي سطروها خلال الأيام الماضية في مختلف المجالات أمام محاولات الاحتلال للاستفراد بمدننا ومخيماتنا وريفنا بدء بالقدس الشريف.

وأكد تفعيل اللجان الشعبية في مختلف المناطق والأحياء ورفع وتيرة الاستعداد؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كل الظروف.

وحييت لجنة الطوارئ العليا، المزارعين الفلسطينيين الصامدين في أرضهم، مناشدة جماهير شعبنا ومؤسساته المختلفة لتنظيم حملات تطوعية لمساعدة الأهل في قطف الزيتون لموسم هذا العام وحمايته من قرصنة المستوطنين وجيش الاحتلال.