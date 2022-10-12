نجم السلة الفلسطينية سني سكاكيني يقود "الكويت" إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية

الكويت/سما/

قاد نجم كرة السلة الفلسطينية سني سكاكيني، فريقه الكويت الكويتي، للتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية الـ34، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة ويستضيفها فريق الكويت.

وفي الدور ربع النهائي، فاز الكويت على نادي دجلة الجامعة العراقي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 97-79.

كما تأهل للدور نصف النهائي، كاظمة الكويتي بعد فوزه في مباراة مثيرة على الاتحاد السكندري المصري بنتيجة 106-101 في الشوط الإضافي، بعد التعادل 94-94 في الوقت الأصلي. وفي ديربي لبنان، تأهل بيروت على حساب الرياضي بفوزه عليه بنتيجة 80-76، وتجاوز الأهلي المصري الجهراء الكويتي بسهولة بنتيجة 93-54 ليكمل أضلاع المربع الذهبي للبطولة.

وكان سكاكيني قد تألق في دور المجموعات، وقاد فريقه الكويت لتصدر المجموعة الأولى بثلاث انتصارات على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 76-60، وعلى الاتحاد السوري بنتيجة 67-59، وعلى الاتحاد السكندري بنتيجة 74-72. وفي دور ثمن النهائي، فاز فريق الكويت بسهولة على الميناء اليمني بنتيجة 104-55.

ويلتقي في الدور نصف النهائي الكويت مع بيروت اللبناني، وكاظمة الكويتي مع الأهلي المصري، يوم بعد غد الجمعة، حيث يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تجري يوم السبت المقبل.

ويمتلك النجم سكاكيني مسيرة احترافية ناجحة، كان آخرها مع فريق "تايشونغ صن" التايواني لكرة السلة، والذي حقق معه نتائج ملفتة في الدوري التايواني، وحصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري التايواني متفوقا على عدد من اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري التايواني من جنسيات مختلفة، رافعًا اسم فلسطين وعلمها عاليًا.

كما خاض سكاكيني سلسلة من التجارب الاحترافية الناجحة في الصين وفنزويلا ولبنان والإمارات والأردن، إلى جانب لعبه لنادي سرية رام الله الأولى الذي توّج معه بالعديد من الألقاب، كما لعب مع نادي أرثوذكسي بيت ساحور وتوّج معه بلقب الدوري الفلسطيني لكرة السلة.

ومثّل سكاكيني منتخبنا الوطني في العديد من البطولات، وقاده للتأهل لنهائيات أمم آسيا لكرة السلة عام 2015 التي نظمت في الصين، وتقديمه مستويات ملفتة في البطولة كان أبرزها الفوز التاريخي على منتخب الفلبين.