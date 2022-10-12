قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى

الدوحة/سما/

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، من أن "استمرار الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى يكشف بوضوح رغبة الاحتلال في توجيه الصراع إلى حرب دينية"، مشددةً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".