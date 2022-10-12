فتوح: عقلية الإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا

رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مساء اليوم الأربعاء، جريمة إعدام الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، بالاضافة الى وقوع عدد من الجرحى في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني إن "عقلية الإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي لن تستطيع كسر إرادة شعبنا الفلسطيني الذي ضاق ذرعا بممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بشكل يومي".

وأضاف أن "صمت المجتمع الدولي وإزدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى لن تثني القيادة وشعبنا عن المضي قدما نحو الحلم الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وحمل فتوح، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن التصعيد الحاصل في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن ارتكاب الجرائم بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ستدفع بالأمور نحو التصعيد والتوتر وستكون نتائجه خطيرة.