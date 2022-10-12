إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة عقب التصدي للمستوطنين

نابلس/سما/

أصيب شابان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس، عقب هجوم للمستوطنين.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات في قصرة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة قصرة وأحرقوا بركسين لتربية الدواجن أحدها للمواطن عدلي أبو رزق، وكذلك سيارة شحن، إضافة إلى إحراق أعمدة كهرباء على الطريق الواصل بين قصرة وجالود.

وأضاف أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.

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