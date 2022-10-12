القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

قمعت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، المتظاهرين المتواجدين خارج الحاجز العسكري "المقام عند مدخل المخيم"، بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، فيما اندلعت مواجهات في أحياء وبلدات القدس.

وألقت القوات القنابل الصوتية واعتدت بالضرب على الشبان، فور انتهائهم من أداء صلاة المغرب خارج حاجز المخيم، وفرقتهم بالقوة من المكان، واعتقلت شابين ورشت على أحدهما غاز الفلفل.

كما أصيب الشبان بشظايا القنابل الصوتية، وحالات اختناق بعد رش الفلفل باتجاههم.

وقبل صلاة المغرب توافد المقدسيون إلى حاجز المخيم لكسر الحصار عن المخيم المفروض منذ السبت الماضي، وألقيت عدة كلمات طالبت برفع الحصار الفوري عن منطقة مخيم شعفاط وعناتا.



واندلعت مواجهات عنيفة في عدة أحياء في مدينة القدس خاصة العيسوية، سلوان، الصوانة، والطور، واستخدمت القوات القنابل الغازية بكثافة في المناطق والمياه العادمة.

وداخل مخيم شعفاط، نفذت القوات اعتقالات عشوائية لشبان وفتية، خلال قمع وملاحقة المتواجدين في المنطقة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمت بالقرب من حاجز شعفاط العسكري، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة المستشار الرويضي بقنبلة صوت، كما اعتقلت الشابين حكيم أبو خضير ومحمد أبو شوشة.

وفي الخليل، كما أصيب الطفل عمر بسام محمود الطيط (14 عامًا)، بالرصاص الحي بالقدم، وذلك أثناء وجوده بالقرب من عائلته في منطقة صافا شمال بلدة بيت أمر، واعتقلته قوات الاحتلال.

فيما وقعت مواجهات مماثلة عند المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث تعمد الاحتلال إطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين وطلبة المدارس، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالمتوسطة، والعشرات منهم بالاختناق.

وأعلن في بعض مناطق الضفة الغربية، منها مخيم الفوار ومناطق في بيت لحم، عن إضراب شامل، نصرةً لمخيم شعفاط الذي يتعرض لحصار خانق لليوم الرابع على التوالي.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما أصيب شاب إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحيّ في الكتف، وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأُدخل إلى غرف العمليات، والعيار الناري اخترق الكتف واستقر في الصدر.

كما أفادت مصادر صحفية، بأن شاباً أصيب برصاص الاحتلال خلال المــواجــهات قرب مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

واندلعت مواجهات في بلدة الرام، وأطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان.

أطلق مقاومون، مساء اليوم الأربعاء، النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.