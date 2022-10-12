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أبو ردينة: الرئيس يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الرئيس يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا



رام الله/سما/

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وأضاف أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الخطير ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والذين أسفر عن استشهاد الشاب أسامة عدوي (18 عاما)، والحصار المستمر لأهلنا في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود، سيوصل المنطقة إلى حافة الانفجار الأمر الذي تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال وحدها.

وتابع  أبو ردينة، إن على المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية التدخل الفوري والسريع لوقف هذا التصعيد المتواصل قبل فوات الأوان، والتوقف عن سياسة التنديد والصمت الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وارضنا.

وقال الناطق الرسمي، نثمن صمود أبناء شعبنا وتصديهم لجيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يواصلون اعتداءاتهم على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا في الأراضي الفلسطينية كافة.

#الرئيس عباس

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