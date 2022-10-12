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إصابة مستشار ديوان الرئاسة واعتقال شابين خلال قمع الاحتلال وقفة إسناد لمخيم شعفاط وعناتا

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستشار ديوان الرئاسة واعتقال شابين خلال قمع الاحتلال وقفة إسناد لمخيم شعفاط وعناتا



القدس المحتلة/سما/

 أصيب مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، واعتقل مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة إسناد لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، في ظل الحصار المفروض عليهما منذ خمسة أيام.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة التي نظمت بالقرب من حاجز شعفاط العسكري، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة المستشار الرويضي بقنبلة صوت، كما اعتقلت الشابين حكيم أبو خضير ومحمد أبو شوشة.

ويخوض أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، منذ صباح اليوم، العصيان المدني المفتوح ضد الاحتلال، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل. وأكدوا أن هذا العصيان والإضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة الى طبيعتها.

وعم الإضراب التجاري محافظات الضفة الغربية، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا.

#أحمد الرويضي #الاحتلال #عناتا #شعفاط

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