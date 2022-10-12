  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

البعنة: استقبال الأسير المحرر محمد عابد بعد قضاء 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
البعنة: استقبال الأسير المحرر محمد عابد بعد قضاء 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال



البعنة/سما/

استقبل الأهالي في البعنة ابن القرية الأسير المحامي، محمد عابد، بعد أن حريته اليوم، الأربعاء، بعد قضاء 5 سنوات ونصف في السجون الإسرائيلية.


وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الأسير عابد من سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت)، حيث كان في استقباله عدد من أفراد عائلته والأقارب.

ومن المقرر أن يتم استقبال عابد في منزله بالبعنة، بعد ظهر اليوم، حيث دعت عائلته، في وقت سابق، إلى مشاركتها في استقبال ابنها في منزلها بعيدا عن الشعارات الانتخابية والمفرقعات أو أي نوع من الاحتفال، وجاء عنها أن "خروجه من ظلمات السجن هي أكبر فرحة بعد غياب 5 سنوات ونصف".


ومما يذكر أن الأسير المحرر عابد قبع في السجون الإسرائيلية منذ يوم 29 حزيران/ يونيو 2017 لقضاء حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، بعد أن أدين حينها بتهم "نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقى أموال من حماس تقدر بمبلغ مليون و400 ألف شيكل".

وفي يوم 13 آب/ أغسطس 2018، أصدرت المحكمة العليا في القدس قرارها بخفض الحكم على الأسير المحرر عابد مدة سنتين، وذلك في أعقاب استئناف قدم في يوم 26 نيسان/ أبريل 2018، فيما رفضت لجنة الثلث الإفراج المبكر عنه وخفض الحكم بثلث المدة في يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2020.

#البعنة
2022101202382211
2022101202382188
2022101202383556
2022101202383691
2022101202385087
2022101202385861
20221012105311
20221012105020
20221012105356

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

اسرائيل تنشر نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهو كالتالي ..

كان يضع يده على كتف زوجته أمل .. قاتل بن لادن يتحدث عن لحظة إطلاقه النار على بن لادن

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

“اسألوا قاسم سليماني”.. بولتون : هذا ما ستفعله أمريكا ببوتين اذا استخدم النووي ..

هاّرتس عن الاتفاق البحري: حزب الله انتصر وسيناريو يوم القيامة في إسرائيل كان هو البديل ..

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-12_18-04-27 (2)

القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديو)

photo_2022-10-12_16-05-12

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

Screenshot_11

بوتين يلتقي الرئيس عباس في أستانا لبحث هذه القضايا..

"عرين الأسود": سنجر الاحتلال إلى مذبح انتخابي..وتؤكد: لانتبع لأي فصيل وليس لنا خلاف مع أحد

قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية