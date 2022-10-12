البعنة: استقبال الأسير المحرر محمد عابد بعد قضاء 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال

البعنة/سما/

استقبل الأهالي في البعنة ابن القرية الأسير المحامي، محمد عابد، بعد أن حريته اليوم، الأربعاء، بعد قضاء 5 سنوات ونصف في السجون الإسرائيلية.



وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الأسير عابد من سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت)، حيث كان في استقباله عدد من أفراد عائلته والأقارب.

ومن المقرر أن يتم استقبال عابد في منزله بالبعنة، بعد ظهر اليوم، حيث دعت عائلته، في وقت سابق، إلى مشاركتها في استقبال ابنها في منزلها بعيدا عن الشعارات الانتخابية والمفرقعات أو أي نوع من الاحتفال، وجاء عنها أن "خروجه من ظلمات السجن هي أكبر فرحة بعد غياب 5 سنوات ونصف".



ومما يذكر أن الأسير المحرر عابد قبع في السجون الإسرائيلية منذ يوم 29 حزيران/ يونيو 2017 لقضاء حكم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف، بعد أن أدين حينها بتهم "نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقى أموال من حماس تقدر بمبلغ مليون و400 ألف شيكل".

وفي يوم 13 آب/ أغسطس 2018، أصدرت المحكمة العليا في القدس قرارها بخفض الحكم على الأسير المحرر عابد مدة سنتين، وذلك في أعقاب استئناف قدم في يوم 26 نيسان/ أبريل 2018، فيما رفضت لجنة الثلث الإفراج المبكر عنه وخفض الحكم بثلث المدة في يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2020.