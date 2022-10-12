آليات الاحتلال تهدم 6 مساكن ومحال تجارية في النقب

النقب/سما/

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحماية قوات كبيرة من الشرطة 6 مساكن ومحال تجارية تعود لأهال في قرية بئر هدّاج بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة المحلية في بير هداج، سليم الدنفيري، لـ"عرب 48" إن "قوات الهدم والدمار اقتحمت، اليوم، بير هداج بآليات معززة، ودمرت ستة محلات وأكشاك صغيرة تعود لشبان من القرية. هدموا كل الأكشاك البسيطة التي يعتاش منها الشبان الذين يبحثون عن مصدر رزق. هدموا الأكشاك ودمروها ومنعوا الشبان من إخراج مستلزماتهم منها".



وأضاف الدنفيري أن "وحدات الهدم والدمار الإسرائيلية قمت باستفزاز الشبان، ولكننا منعنا الشبان من الاقتراب منهم، وذلك حتى لا نسمح لهم بالاستفراد بالشبان وبالتالي يتم اعتقالهم، إذ أنهم لم يعتقلوا أحدًا".

وأشار إلى أن "هذه السياسات التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية تجاه الشبان والبدو في النقب بشكل عام إجرامية وعنصرية، إذ أنهم يغلقون ويهدمون المصالح التجارية والمنازل، ويقطعون أرزاق الشبان، وهذا الذي تم هدم مصدر رزقه اليوم، ماذا سيفعل غدًا؟".

وختم رئيس اللجنة المحلية في بير هداج بالقول إن "النقب يعيش أوضاعا صعبة جدًا. كل يوم تحدث نكبة في النقب، وهذه الممارسات الإجرامية مستمرة بحق أهالي النقب".