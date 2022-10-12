  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

آليات الاحتلال تهدم 6 مساكن ومحال تجارية في النقب

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تهدم 6 مساكن ومحال تجارية في النقب



النقب/سما/

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحماية قوات كبيرة من الشرطة 6 مساكن ومحال تجارية تعود لأهال في قرية بئر هدّاج بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وقال رئيس اللجنة المحلية في بير هداج، سليم الدنفيري، لـ"عرب 48" إن "قوات الهدم والدمار اقتحمت، اليوم، بير هداج بآليات معززة، ودمرت ستة محلات وأكشاك صغيرة تعود لشبان من القرية. هدموا كل الأكشاك البسيطة التي يعتاش منها الشبان الذين يبحثون عن مصدر رزق. هدموا الأكشاك ودمروها ومنعوا الشبان من إخراج مستلزماتهم منها".


وأضاف الدنفيري أن "وحدات الهدم والدمار الإسرائيلية قمت باستفزاز الشبان، ولكننا منعنا الشبان من الاقتراب منهم، وذلك حتى لا نسمح لهم بالاستفراد بالشبان وبالتالي يتم اعتقالهم، إذ أنهم لم يعتقلوا أحدًا".

وأشار إلى أن "هذه السياسات التي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية تجاه الشبان والبدو في النقب بشكل عام إجرامية وعنصرية، إذ أنهم يغلقون ويهدمون المصالح التجارية والمنازل، ويقطعون أرزاق الشبان، وهذا الذي تم هدم مصدر رزقه اليوم، ماذا سيفعل غدًا؟".

وختم رئيس اللجنة المحلية في بير هداج بالقول إن "النقب يعيش أوضاعا صعبة جدًا. كل يوم تحدث نكبة في النقب، وهذه الممارسات الإجرامية مستمرة بحق أهالي النقب".

#النقب #قرية بئر هداج

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

اسرائيل تنشر نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وهو كالتالي ..

كان يضع يده على كتف زوجته أمل .. قاتل بن لادن يتحدث عن لحظة إطلاقه النار على بن لادن

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

“اسألوا قاسم سليماني”.. بولتون : هذا ما ستفعله أمريكا ببوتين اذا استخدم النووي ..

هاّرتس عن الاتفاق البحري: حزب الله انتصر وسيناريو يوم القيامة في إسرائيل كان هو البديل ..

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-12_18-04-27 (2)

القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديو)

photo_2022-10-12_16-05-12

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

Screenshot_11

بوتين يلتقي الرئيس عباس في أستانا لبحث هذه القضايا..

"عرين الأسود": سنجر الاحتلال إلى مذبح انتخابي..وتؤكد: لانتبع لأي فصيل وليس لنا خلاف مع أحد

قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية