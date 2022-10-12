الرجوب: شعبنا يتصدى ببسالة لاعتداءات عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال

رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، إن شعبنا يتصدى ببسالة لاعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وإن هذا الصمود والتحدي والمواجهة تأتي دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم من هذا العدوان الشامل الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد في بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف في الميدان في وجه هذا المحتل، وأضاف: على دولة الاحتلال ان تأخذ العبر والدروس من التاريخ فلن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم يشعر به أطفال ونساء فلسطين، وعليها أن تعلم أن الشعب الفلسطيني وقيادته موحدون في خندق الدفاع عن القدس والمقدسات ومدنهم وقراهم ومخيماتهم.

ودعا الرجوب أبناء حركة فتح للاستمرار بالقيام بدورهم المشرف والريادي في حمل راية الدفاع والصمود والتحدي في وجه عصابات المستوطنين التي تبث الخراب والدمار في كل مكان.

وأوضح أن اللجنة المركزية في حالة تواصل دائم مع الميدان لتعزيز صمود ونضال أبناء شعبنا الذين يدافعون عن قدسهم وشعبهم، واعتبر الرجوب حكومة الاحتلال هي المسؤول عن اشعال المنطقة ووحدها تتحمل تبعيات هذا العدوان.