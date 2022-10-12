مجلس بلدي كورك في إيرلندا: "إسرائيل" تمارس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

كورك (إيرلندا) /سما/

أصدر المجلس البلدي لمدينة كورك الإيرلندية، ثاني أكبر مدن ايرلندا، قرارا يصادق على تقرير منظمة العفو الدولية "آمنستي" حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية على فلسطين والشعب الفلسطيني.

وأشار المجلس إلى التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية مؤخرًا في معاملة الحكومة الإسرائيلية لفلسطين والشعب الفلسطيني.

وأعلن المجلس البلدي عن مصادقته على أن "إسرائيل تمارس نظاما قمعيا ومهيمن ضد الفلسطينيين في كافة المناطق التي تقع تحت سيطرتها، سواء في إسرائيل، الأراضي الفلسطينية، وضد اللاجئين الفلسطينيين".

كما صادق على أن "هذا النظام يرقى إلى نظام فصل عنصري (أبارتهايد) وهو منافي للقانون الدولي. ولذلك"، معربا عن استيائه من ممارسة إسرائيل لسياسة الفصل العنصري.

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