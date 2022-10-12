طالبتان من الجامعة العربية الأميركية تفوزان في المؤتمر العلمي لطلبة الدراسات العليا

جنين/سما/

حصدت الجامعة العربية الأميركية، جائزتين في المؤتمر العلمي الفلسطيني لطلبة الدراسات العليا 2022 الذي نظمته الجامعة الإسلامية بغزة.

وحصلت الطالبة في برنامج الماجستير في "العلاقات العامة المعاصرة" براءة عابد، والمشرف عليها الدكتور إلياس كوكالي، على جائزة أفضل بحث في، محور العلوم الإنسانية والاجتماعية، عن ورقتها البحثية بعنوان: "استكشاف الروابط السببية بين موضع الضبط والأداء الوظيفي لدى ممارسي العلاقات العامة في القطاع الخدمي الحكومي: تحليل مسار".

وسعت الدراسة إلى قياس التأثير غير المباشر للروابط السببية، (الحوافز المادية، والصلاحيات التي تمنحها الإدارة العليا، وجودة العلاقة مع القائد)، كمتغيرات وسيطة بين موضع الضبط كمتغير مستقل والأداء الوظيفي كمتغير تابع لدى ممارسي العلاقات العامة في القطاع الخدمي الحكومي.

وفي المؤتمر ذاته، حازت الطالبة في برنامج الماجستير في "المعلوماتية الصحية" دلال كمال، والمشرف عليها الدكتورة شاهيناز نجار، والأستاذ الدكتور محمد عوض، على جائزة أفضل بحث في محور العلوم الصحية عن ورقتها البحثية بعنوان: "التكامل بين السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات الحكومية والسجل الإلكتروني للأمومة والطفولة في عيادات الرعاية الصحية الأولية في فلسطين".

وهدفت الدراسة، إلى توضيح إمكانية الربط بين برامج المعلومات الصحية الموجودة في وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة في قسم صحة الأم والطفل، لرفع دقة البيانات للمؤشرات الخاصة بصحة الأم والطفل، كما اقترحت الدراسة، نموذجا للبرنامج الذي سيقوم بإتمام عملية الربط بين العناصر المختارة في برامج الرعاية الصحية الأولية والنظام الصحي المحوسب في المستشفيات، بناء على معياري الكفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وتضمن المؤتمر 6 محاور وهي، محور العلوم الصحية، ومحور العلوم الشرعية والإسلامية والقانونية، ومحور العلوم الأساسية، ومحور العلوم الإدارية والاقتصادية وإدارة الأزمات والكوارث، ومحور العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومحور العلوم الهندسية والتكنولوجية.