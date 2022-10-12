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خوري يطلع سفير جمهورية أرمينيا لدى الفاتيكان على التطورات في فلسطين

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوري يطلع سفير جمهورية أرمينيا لدى الفاتيكان على التطورات في فلسطين



رام الله/سما/

 أطلع رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، سفير جمهورية أرمينيا لدى حاضرة الفاتيكان جيرين نازاريان، على الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين، خاصة بما يتعلق بالتطورات الأخيرة في القدس المحتلة.

ونقل خوري خلال اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس لرئيس الجمهورية الأرمينية فاهكان خاتشاتوريان، وذلك بحضور عضو اللجنة الرئاسية، سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية.

وشدد الطرفان على أهمية عقد اللجنة الثلاثية "الأردنية والفلسطينية والأرمينية" في أقرب فرصة في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة ملف الحي الأرمني، والعمل الجاد من أجل الحفاظ على الحضور الأرمني في البلدة القديمة.

خوري وجالانتينو يبحثان سبل تعزيز التعاون

كما بحث خوري، مع مسؤول الأملاك لدى الفاتيكان، رئيس الأساقفة نونسيو جالانتينو تعزيز سبل التعاون في المستقبل.

ونقل خوري خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه في حاضرة الفاتيكان، تحيات الرئيس محمود عباس وشكره على التعاون الوثيق بين حاضرة الفاتيكان وسفارة فلسطين لدى الكرسي الرسولي.

وحضر الاجتماع نائب حارس الاراضي المقدسة ابراهيم فلتس، وسفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان، عضو اللجنة الرئاسية عيسى قسيسية.

#رمزي خوري

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