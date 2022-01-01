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شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب



الخليل/سمام

 استشهد شاب، اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما)، استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى الى إصابة عدوي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله الى أحد المراكز الطبية القريبة، وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وفي السياق، أصيب شاب برصاصة بالقدم، أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات في العروب.

#الاحتلال #مخيم العروب #أسامة عدوي

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