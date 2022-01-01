غزة: الاتفاق على تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم بمصر

غزة/سما/

أعلن مدير دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة عادل الصوالحة، عن الاتفاق على تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم في العريش خلال عودتهم إلى غزة قبل 6 أشهرٍ تقريبًا.

وقال الصوالحة اليوم الأربعاء خلال حديث لإذاعة "صوت الأقصى": "تم الاتفاق على صرف 400 دولار لكل معتمر متضرر، تحملتها كل من الشركتين المصريتين بواقع 100دولار من كل شركة و100 دولار من الخطوط الجوية الفلسطينية و100 مماثلة من وزارة الأوقاف.

ففي 6 أبريل الماضي، أعلنت الوزارة عن احتراق شاحنة تحمل حقائب لـ583 معتمرٍ من غزة، في مدينة العريش بشمال سيناء المصرية، مشيرة إلى إبلاغها من الجانب المصري أن الحريق سببه "ماس كهربائي".

ولفت إلى أن الشركات المصرية حولت هذه المبالغ لحسابات الخطوط الجوية الفلسطينية، وباقي جزء بسيط جدا، فيما سيتم تحويل المبالغ لحساب لجنة الحج في الوزارة.

وتوقع الصوالحة أن يتم التعويض نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة بانتظار انتهاء بعض الإجراءات الإدارية.

وفي السياق ، وفيما يخص موسم العمرة، أكد أن دائرة الحج أنهت التواصل مع الشركات المصرية لتحديد المبالغ المستحقة، لافتًا إلى أن الوزارة على تواصل مع الخطوط الجوية لتحديد قيمة التذكرة ذهابًا وإيابًا.

وقال: "سنعقد جلسة يوم الأحد القادم للجنة الحج والعمرة، ولا يوجد تاريخ محدد يمكن أن نعلنه لبدء موسم العمرة إلى حين الانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالموسم".