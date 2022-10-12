ستة من باحثي وأكاديميي جامعة بيرزيت ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم

رام الله/سما/

أظهرت قوائم التصنيف المبني على قاعدة بيانات الباحثين العلمية لمؤشرات الاقتباس التي تقوم على تصنيف الجهد والإنتاج البحثي بناء على جودته وحجمه وتأثيره، والصادرة عن باحثين من جامعة "ستانفورد" ودار النشر العالمية "إلسيفير"، والمحدثة للعام 2022، أن ستة من باحثي وأكاديميي جامعة بيرزيت من أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم.

حيث أظهرت القائمة الأولى من التصنيف التي تستند على تقييم الإنتاج البحثي لكافة سنوات النشاط البحثي للأكاديميين والباحثين، من خلال قياس وتقييم حجم الإنتاج البحثي المتراكم وجودته وتأثيره على مدى السنوات المختلفة، أن اثنين من باحثي وأكاديمي جامعة بيرزيت ضمن هذه القائمة من بين 11 باحثا وأكاديمياً من الجامعات الفلسطينية ظهروا في القائمة. حيث ظهر في هذه القائمة من جامعة بيرزيت كل من د. طلال شهوان من كلية العلوم، ود. عفيف عقل من كلية الهندسة والتكنولوجيا.

في حين أظهرت القائمة الثانية من التصنيف التي تقوم على قياس حجم الإنتاج البحثي الصادر في العام 2021، وتقييم جودته وتأثيره، أن ستة من باحثي وأكاديمي جامعة بيرزيت ضمن هذه القائمة وذلك من بين 24 باحثا وأكاديميا من الجامعات الفلسطينية ظهروا في القائمة. حيث ظهر في هذه القائمة من جامعة بيرزيت كل من: د. مجدي مفارجة و د. عفيف حسن من كلية الهندسة والتكنولوجيا، و د. طلال شهوان من كلية العلوم، و د. نيفين أبو رميلة، و د. رشا الخطيب، و د. عبد اللطيف الحسيني من معهد الصحة العامة والمجتمعية.

يذكر أن هذا التصنيف بدأ كدراسة لـفريق بحثي مكون من ثلاثة باحثين، منهم باحثين من جامعة ستانفورد وبالتعاون مع باحثين من دار النشر Elsevier، وتعد القائمة المنشورة التحديث الرابع لهذه الدراسة التي هدفت إلى تصنيف الجهد والإنتاج البحثي الذي يقوم به الباحثين وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعات العالمية بناء على منهجية تختلف عن طرق التصنيف البسيطة والمباشرة التقليدية التي تقيس عدد الأوراق البحثية، وعدد الاقتباسات فقط، حيث طور الباحثان منهجية جديدة ومؤشر مركب للاقتباس (composite citation index) يستند إلى عدد من المعايير الموزونة والمرتبطة بالإنتاج البحثي وجودته، بحيث تشمل عدد الأوراق المنشورة، وعدد الاقتباسات، والنسب بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الاقتباسات الذاتية، وعدد الأوراق المنشورة كباحث منفرد، وعدد الأوراق المنشورة كباحث أول أو كباحث ثاني أو مشارك، ومؤشرات أخرى تتعلق بنسب وتأثير الاقتباسات مثل (h-index, co-authorship adjusted hm-index).

ويتم استخدام المعلومات بناء على المنهجية المتبعة عبر تصنيف واستعراض النتائج الخاصة بالباحثين والأكاديميين بناء على معلومات قاعدة بيانات Scopus للإنتاج البحثي المنشور، وذلك لأعلى 100 ألف باحث وأكاديمي من كافة دول العالم ولكافة الحقول، وتشمل النتائج أيضاً ترتيب الباحثين والأكاديميين ضمن أعلى 2% ضمن مجالهم الأكاديمي والبحثي حتى لو لم يكونوا ضمن أعلى 100 ألف، حيث يتم تصنيف الباحثين والأكاديميين إلى 22 مجالًا علمياً رئيساً، و176 حقلاً فرعياً.