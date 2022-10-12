اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلوان ومخيم شعفاط

القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة في سلوان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه.

وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس، الذين خرجوا احتجاجا على إغلاق المخيم، حيث أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه.

ويشهد مخيم شعفاط حالة من العصيان المدني أعلنها أهالي المخيم نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحاجز منذ خمسة أيام.