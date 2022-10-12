الإضراب يشل مرافق الحياة في محافظات الضفة

رام الله/سما/

عم الاضراب التجاري محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وتعطلت الدراسة في مختلف الجامعات، فيما علّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على ممارسات الاحتلال وتدابيره القمعية، وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتا، اللذين اعلنا العصيان المدني الشامل في مواجهة العقاب الجماعي والحصار، الذي يفرضه عليهما لليوم الخامس على التوالي.

وعم الاضراب التجاري والتعليمي الشامل، محافظة القدس، استجابة لدعوة العصيان المدني التي أطلقها مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتعطلت المدراس وأغلقت المحلات التجارية أبوابها كذلك، وبدت شوارع المدينة شبه خالية.

وكان أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، قد أعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال، بما يشمل إغلاق المدارس، والمحال التجارية، ومنع السير بالمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً إلا للحالات الضرورية، وعدم خروج العمال للعمل، ودعوة مدارس القدس للمشاركة بالإضراب والإغلاق.

وأكد أهالي شعفاط وعناتا أن هذا العصيان والاضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة الى طبيعتها.

وفي محافظة نابلس، عمّ الاضراب التجاري أسواق مدينة نابلس، وسط اجراءات مشددة وإغلاق لمداخل المدينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلنا، بأن المحال التجارية في أسواق مدينة نابلس، أغلقت أبوابها وسط الحالة التي تعيشها المدينة من حصار وتشويش في مختلف مناحي الحياة.

واعلنت جامعة النجاح الوطنية تحويل دوام الطلبة الى الالكتروني، فيما أعلنت كلية الروضة تعليق الدوام والدارسة فيها لهذا اليوم.

في غضون ذلك، فرضت قوات الاحتلال حصارا على محافظة نابلس، وأغلقت منذ فجر اليوم مدخل بلدة دير شرف غربي المدينة بالسواتر الترابية، وحاجزي حوارة وعورتا جنوبا، وطريق المساكن شرقا، وشددت من إجراءاتها على حاجز صرة وأغلقت طريق تل، وطريق عصيرة الشمالية باتجاه الناقورة، ونصبت حواجز على مداخل سبسطية شمال غرب المحافظة، وعلى مدخل بيت فوريك شرقا.

وفي الخليل، شل الاضراب الشامل اليوم، مرافق الحياة في عدة مناطق في المحافظة، بما في ذلك جامعاتها.

وقال مراسلنا إن الحياة تعطلت في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل ومخيم الفوار جنوبا، وتوقفت الدراسة في جامعات الخليل، والبوليتكنيك، والقدس المفتوحة، وخضوري/ العروب.

وعمّ الإضراب التجاري، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما عم الإضراب الشامل جامعتي فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة، بدعوة من مجالس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، وإلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم فيهما.

الى ذلك، أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة باستثناء الطلبات المستعجلة وتمديد التوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية اليوم الأربعاء.

وقالت النقابة في بيان لها: "تأكيدًا على حق شعبنا في المقاومة في مواجهة المحتل، قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة طيلة يوم الأربعاء.

ودعت النقابة المحامين للمشاركة في الفعاليات الوطنية الرافضة للعقوبات الجماعية والحصار على مخيم شعفاط وبلدة عناتا.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد حمّلت في بيان لها، حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل والعدوان المستمر على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة قاطبة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها ومسافرها، وأكدت دعمها التام للمقاومة الشعبية في كل مكان رفضاً للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة، معبرة عن دعمها الكامل لأهلنا في شعفاط وعناتا والمناطق المجاورة في إعلانهم العصيان ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم.