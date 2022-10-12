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الاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب جنين



جنين/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزين عسكريين عند مفرق بلدة عرابة، وسيلة الظهر، جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات على حاجز عسكري عند مفرق عرابة، ودققت في بطاقات هوية راكبيها، وأعاقت حركة تنقلهم.

وفي السياق ذاته، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري خاصة في محيط بلدات وقرى يعبد، كفيرت، وعرابة، مركة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال  نصبت حاجزا عسكريا آخر عند موقع "حوميش" بالقرب من سيلة الظهر الرابط مع محافظة نابلس، وشرعت بتوقيف المركبات، والتدقيق في بطاقات هوية راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

#الاحتلال #جنين

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