الاحتلال يمدد توقيف الأسيرين الجريحين غوادرة لمدة 8 أيام

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال في"بيتاح تكفا"، مددت توقيف الاسيرين المصابين محمد ماهر السعيد "غوادرة"، ومحمد وليد السعيد "غوادرة"، لمدة 8 أيام.

وأوضحت الهيئة، نقلا عن محاميها في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسير محمد وليد السعيد طرأ تحسن بسيط على وضعه الصحي حيث أفاق من الغيبوبة، لكنه ما زال غير قادر على الحديث بشكل جيد.

أما عن حالة الأسير محمد ماهر السعيد، والتي قد عقدت جلسة التمديد بدونه نظرا لحالته الصحية الحرجة، فما زال موصول بأجهزة الاكسجين.

يذكر بأن الفتيين غوادرة جرى اعتقالهما في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، وتتهما سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغور.