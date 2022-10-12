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وزير الاقتصاد يبحث مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية تعزيز التعاون

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي توهيل ستول، اليوم الأربعاء، مجالات التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، وفق بيان للوزارة، مجالات الدعم الأميركي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتسهيل التجارة، والبحث العلمي، وتحسين بيئة الاعمال ومعالجة المياه العادمة، والخدمات المصرفية الالكترونية والمشاريع التنموية المنفذة.

وأكد أهمية دعم مشاريع وبرامج الوزارة الرامية إلى توسيع القاعدة الانتاجية وتمكين القطاع الخاص من القيام بمهامه في تنمية الاقتصاد الوطني.

وفيما، شدد الجانب الأميركي على أهمية الخطوات الفلسطينية التي تنفذها الوزارة في تحسين وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان آخرها إقرار قانون الشركات الذي يتماشى مع التطور التكنولوجي.

واتفقا في نهاية اللقاء على التنسيق والتعاون المشترك لتطوير علاقات التعاون.

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