الخليل: معرض للتراث الوطني والمأكولات الشعبية بعنوان "جنين الكرامة"

الخليل/ سما/

افتتح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاربعاء، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، معرض التراث الفلسطيني والمأكولات الشعبية بعنوان "جنين الكرامة".

وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي نظم في مقر الاتحاد وسط المدينة، ممثلون عن المؤسسات الحكومية والأهلية والتعلمية العاملة بالمحافظة، إضافة إلى حشد من مواطني الخليل.

واشتمل المعرض على عدة زوايا تراثية من إنتاج منتسبات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كالأكلات الشعبية والتطريز الفلاحي والأشغال اليدوية واللباس التقليدي الخاص بمحافظة الخليل، الذي يعد علامة فارقة على مستوى الأزياء في كل العالم وعديد المقتنيات التراثية القديمة.

وقالت رئيسة نقابة الغزل والنسيج، نائبة رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال، ليلى الشنة لــ"وفا"، إن الهدف من تنظيم المعارض هو إحياء التراث الفلسطيني من خلال الزوايا التراثية المتعددة، والتي حرصت النساء على إبراز جوانب مختلفة منها.

وبينت أن زاوية المأكولات الشعبية مثلاً، اشتملت على عدة أكلات تراثية فلسطينية منها المفتول، والططماجة، وفطاير الزعتر، وخبز الطابون، والشراك، ودبس ومربى العنب "عين طبيخ" والمكدوس، والملبن، والمخللات، والسمبوسك، وألبان وأجبان وغير ذلك، مشيرة إلى أن العديد من هذه الأكلات بات تراثاً وقلة من الناس من يعرفها أو يتناولها.

واشتمل المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، على عدة زوايا تراثية من إنتاج منتسبات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كالتطريز الفلاحي والأشغال اليدوية الخاصة بالعرس الفلسطيني، واللباس التقليدي الخاص بمحافظة الخليل، والعدد والمقتنيات التراثية القديمة.