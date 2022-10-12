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"هيئة الأسرى": 355 معتقلا من أبناء الأجهزة الأمنية في سجون الاحتلال

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، إن عدد المعتقلين من أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وصل الى 355، موزعين على كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن نسبة كبيرة من معتقلي عناصر وافراد الأجهزة الأمنية صدر بحقهم أحكام عالية ومؤبدات.

وأشارت إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت استهدافا كبير لأبناء الأجهزة الامنية، سواء بالاغتيال أو الاعتقال، تحديداً في محافظتي نابلس وجنين، في تصعيد ستتحمل اسرائيل مسؤوليته، في حال استمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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