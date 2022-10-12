الاحتلال يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري

رام الله / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة باب الزاوية و"شارع بئر السبع" المؤدي إلى وسط مدينة الخليل؛ لتأمين وتسهيل اقتحام المستوطنين لاحد المواقع الأثرية.

وأغلقت قوات الاحتلال وسط المدينة، وشارع "بئر السبع" المؤدي إليها، واعتلت أسطح بعض المنازل والتجمعات التجارية، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين لتفريقهم، وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لمجموعات المستوطنين المتطرفين لاقتحام الموقع الأثري.

وتشهد مدينة الخليل تصعيدا كبيرا في اعتداءات واقتحامات المستوطنين للأماكن الأثرية والدينية، يرافقها إجراءات عقابية بحق المواطنين وإغلاقات تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمين ذلك، وكان آخرها إغلاقها يوم أمس للحرم الابراهيمي الشريف بشكل كامل لمدة يومين، ومنع المواطنين من الوصول إليه، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين لتأدية صلوات تلمودية، واقامت حفلات صاخبة داخل الحرم وفي ساحاته الخارجية بحجة الأعياد اليهودية.

كما فرضت تلك القوات طوقا عسكريا مشددا على البلدة القديمة من الخليل، وأقامت عددا من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، وأغلقت مداخل حارة جابر والسلايمة وغيرها من الأحياء، ومنعت تنقل المواطنين، لتأمين اقتحام المستوطنين للحرم الابراهيمي.