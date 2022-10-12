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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاربعاء، بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي محمد عوض ، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة "الظهر" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور"، المقامة على اراضي المواطنين جنوب البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى الى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.

وفي سياق متصل، اقتحم عدد من مستوطني "كرمي تسور" وبحماية من قوات الاحتلال اراضي المواطنين في منطقة جالا غرب بيت أمر، والمناطق المحاذية لها، وقاموا بجولة فيها مرددين الشعارات العنصرية والهتافات المعادية.

وتشهد بلدة بيت امر منذ صباح اليوم إضرابا شاملا دعت اليه القوى الوطنية تضامنا مع مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة المحاصرتين منذ خمسة أيام من قبل قوات الاحتلال، كما ودعت تلك القوى الى مسيرة حاشدة ستنطلق مساء اليوم من وسط البلدة دعما واسنادا لأهلنا في القدس.

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