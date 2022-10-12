  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش: حرْق المستوطنين للمصحف الشريف عمل همجي وإهانة لمشاعر ملياري مسلم

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: حرْق المستوطنين للمصحف الشريف عمل همجي وإهانة لمشاعر ملياري مسلم



رام الله/ سما/

 أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، قيام عصابات المستوطنين الإرهابية بتمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف وإلقائها في حاوية القمامة بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

واعتبر الهباش في بيان صحفي، اليوم الاثنين، هذه الجريمة عملًا همجيًا وحربًا على الإسلام، واعتداء سافرًا وإهانة لمشاعر قرابة ملياري مسلم حول العالم، ومساسًا بعقيدة الإسلام وكتابه المقدس الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستوراً للمسلمين من بعده ونوراً للإنسانية كلها.

ووجه دعوة عاجلة لمنظمة التعاون الإسلامي ولكافة الدول الإسلامية التي تنضوي تحت لوائها بالاستنفار والغضب لله عز وجل وللقرآن الكريم دستور أمتنا ونبراس دعوة الإسلام، مشيراً إلى أن الأمة التي لا تغضب لأجل قرآنها ودستورها هي أمة ذليلة خانعة لا يسمع لها أحد ولا يقيم لها وزناً.

وأكد الهباش أن أي رد فعل على هذه الجريمة من قبل أي فلسطيني أو أي مسلم هو رد فعل مشروع، دينًا وقانونًا.

وشدد على أن القرآن الكريم محفوظ من عند الله في اللوح المحفوظ وهو أعلى وأسمى من أن ينال منه حثالة من البشر لا يقيمون وزناً للإنسانية والكتب المقدسة، فتاريخهم مليء بالجرائم والفظائع ضد البشر والحجر والمقدسات وحتى الأنبياء عليهم السلام.

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة و بحرنا يمتد إلى غزة

"عرين الأسود" تصدر بيانا بعد إعلان الاحتلال مقتل أحد جنوده

تقرير: النتائج المهولة لهجمات روسيا بالمسيّرات الإيرانية في أوكرانيا ينبغي أن تقض مضاجع "إسرائيل"

حماس: سنلتحم مع مقاومي الضفة والقدس ونحن على موعد مع صفقة أحرار جديدة قريباً

فتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في نابلس

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

كان يضع يده على كتف زوجته أمل .. قاتل بن لادن يتحدث عن لحظة إطلاقه النار على بن لادن

الأخبار الرئيسية

2022-10-12_07-02-59_651563

تختتم اليوم.. الجبهة الشعبية: أجواء إيجابية سادت الحوار الفلسطيني في الجزائر

الاعلام العبري: عرين الأسود صداع إسرائيل و السلطة الفلسطينية الذي لا ينتهي وهذا ما طلبه الرئيس عباس..

موقع أمريكي يكشف تفاصيل اتفاق سري يسمح لمصر باستخراج الغاز من بحر غزة

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد

48955910_284011272307656_1692757627668267008_n-4328586a-ad90-4981-bc52-eea6d6aad606

اشتية يدعو لجهد دولي عاجل لفك الحصار عن مخيم شعفاط ووقف اعتداءات المستوطنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية