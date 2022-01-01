رام الله/ سما/

الشعبية تحيي صمود أهلنا في مخيم شعفاط وتؤكد أنّ عدوان الاحتلال لن يكسر إرادتهم

توجّهت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بتحية الاعتزاز والفخر لأهلنا في مُخيّم شعفاط وبلدة عناتا والمناطق المجاورة، والذين يواصلون التصدي لعدوان الاحتلال وممارساته القمعيّة بشكلٍ يومي، لا سيما مع استمرار حصار المُخيّم لليوم الرابع على التوالي.

وشدّدت الشعبيّة، على أنّ الاقتحامات المتواصلة للمُخيّم، وتطويقه بالكامل ومنع الأهالي من الخروج واطلاقهم القنابل الغازية والصوتية والأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة العشرات ومنع الطواقم الطبية من الوصول للمُخيّم، هو اعتراف بصلابة المُخيّم والمقاومة الشرسة لأبنائه الذين يسطّرون أروع صور البطولة والفداء.

وأشارت الشعبيّة، إلى أنّ مخيم شعفاط كما كل مخيمات شعبنا ستبقى قلاعاً للصمود والمقاومة، ولن تستطيع إجراءات وممارسات وجرائم الاحتلال أن تكسرها أو أن تخترقها.

ودعت الجبهة، كافة أبناء شعبنا للنفير من أجل الدفاع عن مُخيّم شعفاط الذي أعلن العصيان المدني الشامل في وجه الاحتلال، مُشيرةً إلى ضرورة المشاركة في كل الفعاليات والمواجهات المساندة للمُخيّم للتقصير من عمر هذا الحصار الظالم.