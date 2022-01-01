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اسنادا لشعفاط وعناتا: الإضراب التجاري يعم مدينة طولكرم

الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسنادا لشعفاط وعناتا: الإضراب التجاري يعم مدينة طولكرم



رام الله / سما /

 عمّ الإضراب التجاري، اليوم الأربعاء، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، دعما واسنادا لأهلنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا بالقدس.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما عم الإضراب الشامل جامعتي فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة، بدعوة من مجالس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، وإلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم فيهما.

وكان الأهالي في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح، احتجاجا على الحصار الخانق والعدوان الاسرائيلي على المخيم، المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

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